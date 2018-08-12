ФБР выясняет истинные мотивы угонщика самолета в Сиэтле

Ричард Рассел, который угнал пассажирский самолет из аэропорта в Сиэтле, США, жил нормальной жизнью среднестатистического американца; у него была жена, стабильная и хорошая работа. В свободное время он путешествовал, вел довольно популярный блог.

А 12 августа все изменилось - Рассел угнал самолет авиакомпании Alaska Airlines и смог поднять его в небо. Рассел не имел лицензии пилота - в авиакомпании Horizon Air он трудился в наземных службах - но смог продержаться в воздухе 90 минут и даже выполнил опасный вираж – петлю. А потом - рухнул вместе с самолетом на необитаемый остров Пьюджет, сообщает "24 канал".

Родные погибшего угонщика самолета не смогли объяснить его мотивы. По их словам, мужчина всегда был добрым и дружелюбным к окружающим. Положительно отозвались о нем и представители аэропорта - при устройстве на работу к перевозчику "Horizon Air" более трех лет назад Ричард прошел все необходимые проверки и получил соответствующие допуски. В авиакомпании его характеризовали как хорошего работника.

Читайте такжеСМИ раскрыли личность угонщика самолета в СиэтлеПока в этом деле больше вопросов, чем ответов. Что заставило Рассела совершить этот безумный поступок - будут пытаться выяснить следователи ФБР.

Ранее сообщалось, что 29-летний сотрудник авиакомпании Alaska Airlines угнал пустой пассажирский самолет Bombardier Dash 8 Q400 из международного аэропорта Сиэтла. Лайнер пролетел около 40 км и потерпел крушение на острове Кетрон.

В ходе обнародованных накануне переговоров с диспетчерами Рассел назвал себя "сломленным парнем" и заявил, что хотел ощутить в небе "момент безмятежности".

"Есть много людей, для которых я важен. Они расстроятся, когда узнают о том, что я сделал. Я бы хотел попросить у каждого из них прощения. Я всего лишь сломленный парень... Я надеюсь, это не испортит вам день", - сказал он перед падением.