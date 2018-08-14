США заморозили Договор по открытому небу с Россией

Президент США Дональд Трамп / Фото: Reuters

Вашингтон ограничил сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу (ДОН), из-за невыполнения его Москвой.

Об этом говорится в пункте 1242 подписанного накануне президентом Дональдом Трампом закона об оборонном бюджете США.

Документ налагает запрет на использование средств из государственного бюджета на модификацию американских самолетов в целях имплементации ДОН.

"Правительству США необходимо добиться от властей РФ разрешения на проведение наблюдательных полетов стран-участниц Договора об открытом небе над территорией Москвы, Чеченской республики, Калининграда, а также на расстоянии 10 км от границы Российской Федерации с Абхазией и Южной Осетией" - говорится в документе.

Отмечается также, что действие договора может быть возобновлено, если Трамп "представит соответствующим комитетам Конгресса документ, подтверждающий выполнение Россией своих обязательств в рамках соглашения".

Напомним, 13 августа президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный Сенатом Национальный закон об оборонном бюджете США объемом $716 млрд на 2019 финансовый год (yовый финансовый год начинается в США с 1 октября. - Прим.).