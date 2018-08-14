Льюис и Кличко не станут боксировать, а сыграют на ринге в шахматы

Леннокс Льюис буквально затроллировал всех ожидавших боя / fightnews.ru

Экс-чемпион мира по боксу, легендарный боксер Леннокс Льюис заявил, что он и Виталий Кличко уже слишком стары для такого занятия, как бокс, поэтому боксировать они не станут - вместо этого боксеры решили сыграть в шахматы.

Льюис и Кличко выйдут на ринг и сыграют там в шахматы во время 56-го конгресса WBC, который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября, сообщает Укринформ.

Читайте такжеЛьюис не вернется на ринг даже ради братьев Кличко"Мы сыграем шахматный матч в боксерском ринге. Слишком уж мы старые сейчас, чтобы снова надевать боксерские перчатки. Нам интереснее драться в остроте ума, чем на кулаках", - рассказал Льюис.

Напомним, ранее стало известно, что бой между чемпионом мира WBC Виталием Кличко и экс-абсолютным чемпионом мира Ленноксом Льюисом состоится в Киеве 2 октября.

Предыдущий бой Кличко и Льюиса состоялся летом 2003 года и был признан "боем десятилетия в супертяжелом весе". Поединок был остановлен из-за рассечения у Виталия, однако Кличко выигрывал со счетом 58:56 – по картам всех трех судей.

В свою очередь Леннокс пообещал украинцу матч-реванш, но спустя несколько месяцев объявил о завершении карьеры, так и не сдержав обещания. При этом Льюис заявил, что не вернется на ринг даже ради братьев Кличко.