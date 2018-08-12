Стала известна дата супербоя Кличко — Льюис

12 августа 2018, 14:58

Поединок пройдет в рамках 56-го конгресса WBC и станет выставочной встречей.

Кличко Льюис
/ mirror.co.uk

Бой между чемпионом мира WBC Виталием Кличко и экс-абсолютным чемпионом мира Ленноксом Льюисом состоится в Киеве 2 октября.

Поединок пройдет в рамках 56-го конгресса WBC и станет выставочной встречей, которая состоится в рамках благотворительного аукциона, рассказала вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в эфире радио «Новое время».

"Оба бойца сойдутся в ринге. Леннокс Льюис свое участие в конгрессе подтвердил, сейчас мы согласовываем все нюансы этого поединка, поэтому или в рамках вечера бокса 2 октября во Дворце спорта, или же на другой площадке, но эти две легенды в Киеве в ринге будут стоять друг напротив друга.

Сейчас выясняем у обоих, кто в какой форме, для того, чтобы определить количество раундов в этом бою", - сообщила Шатерникова.

Предыдущий бой Кличко и Льюиса состоялся летом 2003 года и был признан "боем десятилетия в супертяжелом весе". Поединок был остановлен из-за рассечения у Виталия, однако Кличко выигрывал со счетом 58:56 – по картам всех трех судей.

В свою очередь Леннокс пообещал украинцу матч-реванш, но спустя несколько месяцев объявил о завершении карьеры, так и не сдержав обещания. При этом Льюис заявил, что не вернется на ринг даже ради братьев Кличко.

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Виталий Кличко Леннокс Льюис
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