Из Швеции выдворяют украинку, оставшуюся без ноги после теракта

Результаты того самого теракта / Reuters

В Швеции сотрудники Миграционной службы отказались продлять вид на жительство гражданке Украины, которая лишилась ноги в результате террористического акта в Стокгольме в апреле 2017-го года.

Соответствующее сообщение было опубликовано порталом "Aftonbladet". Согласно обнародованным данным, 38-летняя украинка по имени Ирина пришла в стокгольмский торговый центр Ahlens на шоппинг и попала под колеса грузовика, въехавшего в толпу.

Женщина провела в медучреждении три недели. Прошла через несколько операций. Однако медики не сумели спасти ее правую ногу. К слову, постадавшую в больнице навещал шведский премьер Стефан Левен.

После этого Ирина более года прожила в Стокгольме вместе с дочкой. Ей выдали временный вид на жительство – как свидетелю по делу совершившего наезд террориста Рахмата Акилова

Однако недавно Миграционная служба Швеции окончательно отказала женщине в постоянном виде на жительство. Чиновники мотивировали свое решение тем, что украинка может нормально позаботиться о себе, потому должна вернуться в Украину − за медицинской помощью и поддержкой друзей с родными. Ирине дали две недели на то, чтобы с дочерью покинуть Швецию. Однако она собирается обжаловать решение Миграционной службы, даже если апелляция займет несколько месяцев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что узбек Рахмат Акилов 7 апреля минувшего года на угнанной фуре и въехал в толпу в центр Стокгольма. В результате теракта погибли пять человек и десятеро были ранены.