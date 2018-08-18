В Берлине Путина встретил митинг с требованием освободить Сенцова

Митинг в Берлине у замка Мезеберг / Save Oleg Sentsov

Недалеко от замка Мезеберг около Берлина, где вечером в субботу пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и канцлерин ФРГ Ангелы Меркель, происходит митинг с требованием немедленно освободить Олега Сенцова.

"Путина, который приехал встретиться с Меркель, тоже встретили", - отмечают в сообществе Save Oleg Sentsov в Facebook.

На митинге потребовали немедленного освобождения Сенцова и других узников Кремля, и развернули транспаранты в их поддержку.

Кроме основного митинга, на подъездах к резиденции стали еще два пикета.

Читайте такжеИз-за Трампа Меркель совершает "брак по расчету" с Путиным – Bloomberg"Участники одного из них растянули транспаранты в поддержку развития дружеских отношений с Россией, а также против привлечения НАТО для разрешения кризиса в Украине. Второй пикет призван обратить внимание Ангелы Меркель - его организовали активисты, выступающие против политики президента Азербайджана Ильхама Алиева, в преддверии визита канцлера ФРГ в Баку, намеченного на 25 августа", - пишут росСМИ.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль произнес тост на немецком языке, подарил новобрачным картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также выступление Кубанского казачьего хора, после чего отбыл в Берлин, на встречу с Ангелой Меркель.