Встреча Путина и Меркель: дипломат объяснил, чего бояться Украине

Василий Филипчук, дипломат

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель не сулит Украине ничего хорошего.

Такое мнение выразил дипломат Василий Филипчук в интервью "Апострофу".

"Я не думаю, что Меркель и Путин договорятся о чем-то радикально новом, не думаю, что будет "Ялта-2". Нынешняя международная ситуация не способствует таким радикальным договоренностям, но то, что они будут искать точки сближения, и то, что в выигрыше будет точно не Украина, - факт. Для нас это еще одно напоминание, что нужно быть еще более конструктивными и предлагать пути решения, а не делать все, чтобы углубить конфликт", - считает Филипчук.

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По мнению дипломата, сам факт такой встречи свидетельствует, что в принятии решений Европа руководствуется свойственным ей прагматизмом. Он приводит в пример ситуацию со строительством "Росатомом" атомной станции в Венгрии. ФРГ была против, но как только немецкой компании "Сименс" поступил заказ на поставку турбин для этой АЭС, Берлин резко изменил позицию.

"Она (встреча. - Прим.) является красноречивой демонстрацией того, что недальновидные политические решения, которые базируются на том, что вся Европа будет умирать за нас в борьбе с Россией, беспочвенны. Европа с ее лидерами основывают свои решения на многих факторах, среди которых экономический интерес, прагматизм. Интерес к диалогу с Россией присутствует и является объективным", - считает Филипчук.

Он обращает внимание, что это уже вторая в этом году встреча лидеров двух стран. "Сколько в этом году украинский президент встречался с канцлером Германии лично, в формате тет-а-тет? Мы должны понимать: ожидать, что РФ будет оставаться в международной изоляции длительное время, очень наивно", - подытожил Филипчук.

18 августа российский президент Владимир Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. В повестке дня будут такие вопросы, как конфликт на Донбассе, война в Сирии и строительство газопровода "Северный поток-2".