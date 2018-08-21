Эксперт рассказал о характерном жесте Трампа

Для Дональда Трампа характерно определенное силовое рукопожатие, сообщил эксперт / Reuters

Психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким заявил, что для президента США Дональда Трампа характерно определенное силовое рукопожатие.

Сильное рукопожатие является не просто коммуникационным сигналом, а определенным поведенческим маркером, рассказал аналитик в интервью "Апострофу".

"Когда он (глава Штатов — Ред.) хочет продемонстрировать силу, когда он уверен в себе, то начинает менять ритуал рукопожатия", — отметил Ким.

По словам собеседника издания, американский лидер "перетягивает руку оппонента на свою сторону, ставит его в неудобное положение, демонстрируя, что он силен, велик, могуч и так далее".

Ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко выразил мнение, что Дональд Трамп не займет пост президента США во второй раз, американский лидер "сжигает себя, хорошо видно, что он работает на износ".