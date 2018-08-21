Путин придумал награду для строителей Крымского моста

Крымский мост / yuga.ru

Президент России Владимир Путин учредил медаль "За строительство Крымского моста".

Согласно распоряжению, опубликованному на официальном портале правовой информации, медаль вручается гражданам РФ, организациям и др. "внесшим значительный вклад в строительство Крымского моста".

На лицевой стороне изготовленной из медно-никелевого сплава медали будут изображены арочные пролеты Крымского моста и карта Керченского пролива, который пересекает соединяющая аннексированный Крым и Кубань красная линия, а также надпись "От президента Российской Федерации". На оборотной - надпись "За строительство Крымского моста. 2014-2019".

Ранее сообщалось, что завершение работ по транспортной безопасности Крымского моста снова откладывается.

"Вопрос транспортной безопасности уже не первый раз тормозит проект моста... Правительству уже пришлось переносить сроки сдачи работ с 30 апреля на 30 сентября. Однако теперь стало ясно, что и к октябрю контракт не будет выполнен", - пишут росСМИ.