Западные СМИ узнали, где военные России потеряли ядерную ракету

Военные РФ потеряли ракету с ядерным двигателем, узнали СМИ / Скриншот из видео

В конце 2017 года российские военные во время испытаний потеряли в Баренцевом море ракету с ядерным двигателем.

Власти РФ готовятся к попытке найти ракету, пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетом разведки США.

"В операции примут участие три судна, одно из которых оборудовано для работы с радиоактивными материалами…", — отметило издание.

Ранее западные СМИ сообщали, что российская ракета с энергетической ядерной установкой, которой хвастался президент РФ Владимир Путин, провалила испытания.