В РФ "Правый сектор" обвинили в подготовке убийства 50 российских чиновников

"Правый сектор" обвинили в подготовке убийства чиновников РФ

В России членов "Правого сектора" обвинили в намерении убийства 50 российских должностных лиц

В Следственном комитете России завели уголовное дело в отношении членов ПС после публикации "приговора Центрального национального суда "Правого сектора", который был вынесен после того, как в мае 2018 года в Симферополе был осужден на 4 года и 2 месяца участник событий на Майдане Александр Костенко.

"В этом "документе", заявляя о вынесении смертного приговора, названные лица фактически дали указания всем членам незаконной организации "Правый сектор" о совершении в "удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами" убийств 50 должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов, принимавших участие в расследовании уголовного дела в отношении Костенко, а также вынесении ему приговора", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

При этом членов ПС в России обвинили в подготовке к совершению убийств и покушений на жизни государственных деятелей.

"В ближайшее время следствием будут вынесены постановления о привлечении Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова, Биковницкого, Малиновской, Нетканова и Максименко в качестве обвиняемых, а также решен вопрос об объявлении их в международный розыск и избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в российском Следкоме.

Напомним, ранее суд в России приговорил сторонника "Правого сектора" к 2 годам и 3 месяцам колонии.