"Чтоб ругать Порошенко матерно". В России необычно поздравили Украину с Днем независимости

Российский поэт написал проникновенное признание в любви к соседнему государству.
Известный российский поэт Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша, поздравил Украину и ее граждан с 27-й годовщиной Независимости трогательными и душевными поэтичными строками.
"Поздравление из-за поребрика", - подписал свое стихотворение автор в Facebook.
Орлуша с помощью рифмы признается в любви к Украине, говорит о том, что мечтает жить в этой стране и завидует гражданам государства, которые могут назвать себя "независимыми".
Посчитает кто-то немыслимой
"Посчитает кто-то немыслимой
Фразу, что говорю я ныне:
Я завидую независимым,
Я мечтаю жить в Украине.
Украинец скажет: "Куда ты!
Твой имперский мозг стоеросов!"
Но я правда хочу, ребята,
В Киев, в Вилково или в Косов.
Хоть зависимость от империй
Трудно выбить, она – из детства,
Но от путиных и от берий
Я сбегу в страну по соседству.
Да, язык мне дала Россия,
Рифмой верен русскому слову,
Але всеж-таки є надія,
Я помалу вивчаю мову.
Помогают пластинки старые
Лингафонному обучению:
Там – "Смеричка", Гнатюк, Ротару.
Что, советские? Тем не менее!
Чем ещё вышибать отцово
Из головушки русско-царское?
Напишу стишок про Сенцова…
Посмотрю ATR татарское…
Вспомню аиста над Карпатами…
Мост, что тисской водою точится…
И внезапно мне, вот тогда-то мне
Независимым быть захочется.
Чтоб (прошу дослушать внимательно)
Не зависеть ни от кого,
И ругать Порошенко матерно,
Но – по праву, как своего.
Чтоб, надев вышиванку летнюю,
Без шипенья: "предатель" в спину
Отмечать двацатисемилетие
Независимой Украины.
От наследника странногенного
Святослава и Чингис-хана –
Поздравленье: ты – офигенная!
С днём рожденья тебя, кохана!"
Автор указал, что стихотворение было написано 24 августа 2018 года.
Напомним, ранее Орлуша заявлял, что в захваченном РФ Крыму сейчас все украинское съежилось и запугано, но оно есть на каждом шагу.