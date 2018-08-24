"Чтоб ругать Порошенко матерно". В России необычно поздравили Украину с Днем независимости

Орлуша проиллюстрировал поздравление снимком своего праздничного стола / Фото: Facebook/Андрей Орлов

Известный российский поэт Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша, поздравил Украину и ее граждан с 27-й годовщиной Независимости трогательными и душевными поэтичными строками.

"Поздравление из-за поребрика", - подписал свое стихотворение автор в Facebook.

Орлуша с помощью рифмы признается в любви к Украине, говорит о том, что мечтает жить в этой стране и завидует гражданам государства, которые могут назвать себя "независимыми".

Посчитает кто-то немыслимой

"Посчитает кто-то немыслимой

Фразу, что говорю я ныне:

Я завидую независимым,

Я мечтаю жить в Украине.

Украинец скажет: "Куда ты!

Твой имперский мозг стоеросов!"

Но я правда хочу, ребята,

В Киев, в Вилково или в Косов.

Хоть зависимость от империй

Трудно выбить, она – из детства,

Но от путиных и от берий

Я сбегу в страну по соседству.

Да, язык мне дала Россия,

Рифмой верен русскому слову,

Але всеж-таки є надія,

Я помалу вивчаю мову.

Помогают пластинки старые

Лингафонному обучению:

Там – "Смеричка", Гнатюк, Ротару.

Что, советские? Тем не менее!

Чем ещё вышибать отцово

Из головушки русско-царское?

Напишу стишок про Сенцова…

Посмотрю ATR татарское…

Вспомню аиста над Карпатами…

Мост, что тисской водою точится…

И внезапно мне, вот тогда-то мне

Независимым быть захочется.

Чтоб (прошу дослушать внимательно)

Не зависеть ни от кого,

И ругать Порошенко матерно,

Но – по праву, как своего.

Чтоб, надев вышиванку летнюю,

Без шипенья: "предатель" в спину

Отмечать двацатисемилетие

Независимой Украины.

От наследника странногенного

Святослава и Чингис-хана –

Поздравленье: ты – офигенная!

С днём рожденья тебя, кохана!"

Автор указал, что стихотворение было написано 24 августа 2018 года.

Напомним, ранее Орлуша заявлял, что в захваченном РФ Крыму сейчас все украинское съежилось и запугано, но оно есть на каждом шагу.