Трампу запретили присутствовать на похоронах Джона Маккейна

Президент США Дональд Трамп / Reuters

Родные скончавшегося сенатора-республиканца Джона Маккейна заявили, что не желают видеть президента США Дональда Трампа на похоронах политика.

Как сообщает CNN, в то же время близкие Маккейна попросили бывших соперников и президентов Барака Обаму и Джорджа Буша произнести прощальные слова.

При жизни Маккейн резко критиковал внутреннюю и внешнюю политику Трампа за отход от ценностей и традиций стремления к глобальному лидерству. Также сенатор характеризовал действующего главу Белого дома как "импульсивного".

В субботу, 25 августа, в возрасте 81 года умер сенатор-республиканец Джон Маккейн, у которого ранее диагностировали рак мозга.

Политика похоронят в американском городе Аннаполис. До похорон гроб с телом сенатора будет находиться в здании парламента Аризоны.

Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок.