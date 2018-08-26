В Тбилиси назвали Маккейна "национальным героем Грузии"

Джон Маккейн (справа) / УНИАН

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что Джон Маккейн является "национальным героем Грузии", который внес "бесценный" вклад в укрепление грузинской государственности.

"Этого народ Грузии не забудет никогда", цитирует Маргвелашвили "Взгляд".

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Маккейна.

В субботу, 25 августа, в возрасте 81 года умер сенатор-республиканец Джон Маккейн, у которого ранее диагностировали рак мозга.

Политика похоронят в американском городе Аннаполис. До похорон гроб с телом сенатора будет находиться в здании парламента Аризоны.

Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок.