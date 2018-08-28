Путин оконфузился с цитатой короля Людовика XV

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин перепутал цитаты французских королей Людовика XIV и Людовика XV.

Как сообщает "Газета.Ru", конфуз произошел во время выступления Путина выступления на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам.

"После меня - хоть потоп", - сказал он, подчеркнув, что это "известный принцип короля-солнца Людовика XIV".

Издание обратило внимание, что по данным различных источников, эта фраза принадлежит маркизе де Помпадур и была произнесена Людовиком XV. Например, в Энциклопедическом словаре 1890 года (С. 930) сообщается, что фраза "Апре ну ле делюж" (Après nous le déluge - фр.) была впервые произнесена Людовиком XV, когда он узнал о неудачном сражении при Росбахе в 1757 году.

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