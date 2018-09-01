Связанный с экс-пиарщиком Януковича консультант признался в незаконном лоббировании интересов "Оппоблока"

Пол Манафорт / Reuters

Консультант по политическим вопросам Сэмюэл Паттен, напрямую связанный с экс-политтехнологом Виктора Януковича и бывший руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, признал себя в суде виновным в незаконном лоббировании интересов украинской политической партии и дал согласие на сотрудничество со следствием.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты телеканала ABC News. Согласно обнародованным данным, 47-летнего Паттена следствие обвиняло в том, что он продвигал в США интересы политической партии "Оппозиционный блок" и ее отдельных членов, нарушая законодательство и не пройдя регистрацию как иностранный лоббист. Выступая перед федеральным судьей в Вашингтоне (округ Колумбия), политконсультант признал себя виновным и согласился сотрудничать с федеральными следователями.

К слову, по версии правоохранителей, Паттен был деловым партнером Константина Килимника, имевшего крепкие связи с российской разведкой и тесно сотрудничавшего с Манафортом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что заработанную в Украине огромную сумму денег Манафорт не осмелился включить в налоговую декларацию. Позднее стало известно, что суд огласил ему приговор по нескольким пунктам обвинения.