Константинополь принял историческое решение

Константинопольский Синод / Православная Жизнь

Священный Синод Вселенского Патриархата принял историческое решение разрешить священникам повторный брак.

Священникам Константинопольской церкви Синод разрешил вступать в брак повторно.

Как пишет Romfea, вступить в брак во второй раз смогут только те священнослужители, жены которых умерли или сами ушли от них. Если же муж решил покинуть супругу ради брака на другой, то разрешения Церкви он не получит.

При этом каждый случай рассматриваться будет индивидуально.

Напомним, 17 апреля Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломея I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращениепрезидента Украины о предоставлении автокефалии.

27 июля было обнародовано послание Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

В УПЦ КП не исключают, что участники собрания епископата Вселенского патриархата в сентябре могут обсудить вопрос о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.