Немецкие СМИ рассказали, как американские компании обходят антироссийские санкции

Флаги РФ и США / Reuters

США давят на страны Европы, требуя введения антироссийских санкций, однако "втихую" заключают сделки с компаниями из Российской Федерации.

Такое мнение в статье, опубликованном в немецком издании Handelsblatt, высказал Андре Баллин. Он обратил внимание на сделку американского концерна Orbital ATK с российским холдингом "Энергомаш", в соответствии с которой для США было приобретено четыре ракетных двигателя. Они нужны для доставки грузов на Международную космическую станцию.

"В этом случае, очевидно, коммерческая выгода взяла верх над политикой: разработка своего двигателя обойдется США в $3 млрд", — полагает Баллин.

Кроме того, журналист назвал "еще более сомнительными" переговоры американцев и россиян по поводу закупки пистолетов модели "Оса". Ими уже частично были перевооружены полицейские в штате Аризона. По данным Баллина, производители данного оружия находятся под санкциями стран Европы, но не под санкциями США, почему американцы могут с ними сотрудничать.э

Напомним, ранее эксперт рассказал, как война Трампа и Конгресса сближает союзников США с Россией.