Трамп порекомендовал корпорации Apple перенести производство из Китая в США

Трамп воззвал к патриотизму и коммерческой смекалке Apple / WealthModo

После ввода новых импортных пошлин президент США Дональд Трамп заявил, что настоятельно рекомендует корпорации Apple перенести свое производство в США, чтобы избежать подорожания продукции.

"Цена на продукцию Apple может вырасти из-за огромных пошлин, которыми мы можем обложить Китай - но есть простое решение, в котором были бы нулевые налоги и настоящие налоговые стимулы. Производите свои товары в США, а не в Китае. Блестящее решение!", - написал Трамп на странице в Twitter.

Трамп / Твиттер

Президент США также призвал компанию начать строить новые заводы и сопроводил свое сообщение хэштегом #MAGA (Make America great again - Сделайте Америку вновь великой - Прим.Ред.).

Ввод новых пошлин спровоцирует серьезную эскалацию в торговой войне Китая и США. Напомним, со 2 апреля 2018 года 128 импортируемых из Соединенных Штатов Америки товаров поставляются на территорию Китая с учетом дополнительной пошлины на ввоз. В середине июля администрация Трампа объявила о вводе пошлин на 34 млрд долларов на китайские товары. Следующие ограничения на 16 млрд долларов вступили в силу в августе. В свою очередь Китай пригрозил ответными заградительными мерами на сумму в 60 млрд.

Bloomberg также отмечает, что в команде Трампа собралась сильная команда "ястребов" по китайскому вопросу. Один из них, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер - был ответственен за одну из самых значительных торговых побед Трампа, создав двустороннюю торговую сделку и заменив Nafta сотрудничеством с Мексикой.