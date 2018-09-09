В России прокомментировали переброску Украиной бронекатеров в Азовское море

Москва будет препятствовать этому "всеми доступными ей средствами".
Москва будет препятствовать "милитаризации" Азовского моря всеми доступными средствами в рамках международного права.
Об этом заявил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, передает РИА Новости.
"Милитаризация Азовского моря, многократно увеличивающая вероятность вооруженного столкновения сторон, - это, пожалуй, на данный момент худшее, что мог бы придумать Киев. Россия будет препятствовать этому всеми доступными ей средствами, действуя в то же время строго в рамках международного права", - сказал он.
Накануне СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины начали переброску малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море.