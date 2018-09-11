В ЕС заявили, что Венгрии не избежать санкций

Европарламент начнет против Венгрии расследование, если будет принято решение о санкциях / Фото: pixabay.com

Европарламент должен ввести против Венгрии ряд экономических санкций за вопиющие и постоянные нарушения страной правил и ценностей союза, во вторник, 11 сентября, заявила докладчик ЕП Джудит Сарджентини во время дебатов по венгерскому вопросу.

"Венгерское правительство эффективно заставило молчать независимые СМИ, посадило ученых на поводок, пытаясь лишить будущие поколения навыков критического мышления. Правительство заменило независимых судей теми, кто имеет близкие связи с режимом. Они сделали невозможным для неправительственных организаций предоставлять необходимые услуги, например, бездомным людям, мигрантам и беженцам", - сказала Сарджентини, передает Экономическая правда.

Сарджентини также обвинила Орбана и венгерское правительство в коррупционном обогащении своих родственников за счет европейских фондов.

Читайте такжеВенгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку"Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам после консультаций пришел к выводу, что процедура по статье 7 неизбежна... ", - сказала Сарджентини.

На заявление Сарджентини отреагировал Орбан, заявив, что не позволит силам, выступающим за миграцию, "шантажировать" Венгрию.

Напомним, конфликт между Венгрией и Украиной также набирает обороты - недавно Министерство иностранных дел Украины вручило ноту поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу в связи с созданием венгерским правительством должности министра по развитию Закарпатской области.