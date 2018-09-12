Малайзия жалуется на проблемы с российскими Су-30МКМ

Су-30МКМ / armiya.az

Малайзия жалуется на ряд проблем с купленными у России истребителями Су-30МКМ - так, техобслуживание США самолетов гораздо проще, чем аналогичное сотрудничество с Россией. Взаимодействие производителя и заказчика затруднено бюрократическими проволочками.

"Проблема с российскими самолетами [Су-30МКМ и МиГ-29Н] — это российский способ ведения бизнеса", - сообщил FMT News высокопоставленный чиновник, знакомый с ситуацией в Королевских военно-воздушных силах Малайзии.

"Они должны поддерживать нас в течение некоторого времени после того, как мы приобрели самолеты, но они [при заключении сделки] не раскрывают всего [всех деталей]. В разгар закупок мы не были проинформированы о необходимости проведения спустя 10 лет определенных видов работ по техническому обслуживанию, которые способны выполнить только они [российская сторона]", - заявил чиновник.

В отличие от России, отметил собеседник издания, система закупки и обслуживания в США крайне проста.

"В конечном итоге это означает, что все, что было куплено в Америке, как и последующее обслуживание, было очень надежным", — сказал источник.

Чиновник отметил, что покупка самолетов у РФ, а не у США и ЕС имеет все признаки коррупционной сделки.

Читайте такжеРосСМИ поймали на фейке с путинскими истребителями - видео"Проблема с приобретением военной продукции заключается в том, что малайзийские официальные лица не любят покупать у США или Великобритании, поскольку с ними все находится "поверх стола". Национальная безопасность часто используется как предлог для коррупции", - пояснил он.

В июле малайзийский министр обороны Мохамад Сабу заявил, что только 4 из 28 российских истребителей, находящихся у королевских ВВС, способны подняться в небо, тогда как остальные находятся в ремонте. Потребность в истребителях предлагалось закрыть приобретением подержанных F/A-18C/D Hornet.

В 2007-2009 годы Малайзия получила 18 тяжелых истребителей Су-30МКМ (многоцелевой, коммерческий, малазийский), представляющих собой развитие серийного Су-30МКИ, стоящего на вооружении ВВС Индии. Частично сделка предполагала поставки в Россию малайзийского пальмового масла. От Су-30МКИ вариант Су-30МКМ отличается составом бортового оборудования. Истребитель для Малайзии получил, в частности, индикатор на лобовом стекле, инфракрасную систему переднего обзора и контейнер лазерного подсвета европейской компании Thales.

Ранее в индийском штате Махараштра упал один из переданных Индии в рамках контракта на 12 миллиардов долларов российских истребителей Су-30МКИ. Пилоты успели катапультироваться. Это уже восьмой потерянный индийскими ВВС самолет этого типа.