В Иране разбился боевой истребитель

В Иране произошла авиакатастрофа с участием истребителя F-5 иранских ВВС - самолет по неизвестной причине потерпел крушение в провинции Хузистан на юго-западе страны.

Самолет разбился в ходе тренировочного полета, около города Дизфуль, в котором расположена авиабаза ВВС. За штурвалом находился полковник иранских ВВС, который погиб при попытке приземления. Второй пилот выжил и был госпитализирован, сообщает агентство

Обломки потерпевшего крушение иранского истребителя F-5 / IRNA

в воскресенье, 26 августа.

Напомним, на фоне обостряющихся отношений между Ираном и США иранские военные 13 августа презентовали баллистическую ракету нового поколения под названием Fateh. А 21 августа Иран представил новейший истребитель под названием Kowsar - в министерстве обороны страны заявили, что истребитель – собственная разработка иранских конструкторов и производителей.

Читайте такжеВ США сотрудник авиакомпании угнал и разбил пассажирский самолет - СМИНапомним, ранее в Румынии разбился истребитель МиГ-21 Lancer; это произошло на авиабазе румынских Военно-воздушных сил Борча в ходе показательного полета. Пилот самолета погиб. После аварии Румыния временно приостановила полеты всех самолетов этого типа.

Позднее в Румынии разбился еще один военный самолет - на этот раз потерпел крушение учебно-тренировочный самолет румынских ВВС IAR-99 Soim ("Ястреб"), двум пилотам удалось катапультироваться.