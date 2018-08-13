У Ирана появилась новая баллистическая ракета

Амир Хатами доволен новыми ракетами / Tasnim

На фоне обостряющихся отношений между Ираном и США иранские военные 13 августа презентовали баллистическую ракету нового поколения под названием Fateh.

"Ничто не остановит эту ракету", - передает DW заявление министра обороны Ирана Амира Хатами.

Иранский министр отметил, что новейшая ракета "на 100 процентов произведена в Иране". Технические характеристики ракеты не раскрываются из соображений национальной ббезопасности, но, по словам главы оборонного ведомства, ракета обладает "маневренностью" и "высокой точностью наведения".

Максимальная дальность полета предыдущего поколения баллистических ракет составляла от 200 до 300 километров, прокомментировал заявление Ирана американский Центр международных и стратегических исследований.

Иранская ракетная программа является одним из камней преткновения между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что одной из причин выхода США из "ядерной сделки" является отсутствие ограничений по ракетной программе. В свою очередь, Иран отказывается даже обсуждать этот пункт - ракетная программа является центральным элементом защиты страны.

Читайте такжеАвстралия поможет США нанести удар по ядерным объектам Ирана — СМИАмир Хатами отметил, что чем сильнее будет давление на Иран, тем быстрее и мощнее страна будет наращивать свою обороноспособность.

"Мы не боимся потрудиться ради того, чтобы увеличить ракетный потенциал страны", - добавил министр обороны Ирана.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани предупредил Дональда Трампа, что война с Ираном - это "мать всех войн".

В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий - ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), а также о восстановлении санкций как в отношении Тегерана, так и против стран, которые развивают торгово-экономические отношения с Ираном.