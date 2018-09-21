Международный день мира: что за праздник и как отмечать

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21 сентября 2018-го пройдет очередной Международный день мира пройдет под лозунгом − "Право на мир: 70 лет Всеобщей декларации прав человека".

Решение об учреждении этой памятной даты был учрежден в 1981-м. Первый Международный день мира отметили годом позднее − в сентябре 1982-го.

В 2001-м Генассамблея Организации Объединенных Наций предложила расширить его значение, призвав все враждующие и воюющие страны объявить параллельно ежегодный Всемирный день прекращения огня и отказа от насилия.

Начиная с 2002 года Международный день мира отмечается 21 сентября. Кроме того, ООН выдало рекомендации главам всех правительств и стран прекращать военные действия либо массовое проводить в этот день образовательные и общественные акции, посвященные проблемам мира.

В 2015-м 193 страны, входящие в Организацию Объединенных Наций, приняли декларацию, содержащую семнадцать целей в отрасли устойчивого развития мира. Кроме того, в документе в период до 2030-го призывает страны принимать меры, направленные на достижение вышеуказанных целей на протяжении пятнадцати лет, в том числе и на искоренение бедности, защиту планеты и обеспечение всеобщего процветания.