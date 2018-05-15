День семьи: что за праздник и когда отмечать

Сегодня, 15 мая, отмечают Международный день семьи. Генеральная Ассамблея ООН основала праздник 24 года назад, чтобы привлечь внимание к проблемам, которые возникают в семье. Ведь социологи выяснили, что в современных семьях супруги проводят наедине не более 4 минут в день.

Для Украины эта проблема очень актуальна. Больше половины украинских браков распадаются, и этот показатель растет с каждым годом. Более того, 10% заключенных браков разрывают течение первого года и лишь одна из трех пар не разводится.

Согласно статистике, каждая пятая семья в Украине распадается из-за проблем с алкоголем. Самыми распространенными причинами также являются финансовые трудности, небрежное и необдуманное отношение к созданию семьи, неготовность к общему быту. Нередко причиной распада семьи становится работа – украинцы выезжают за тысячи километров от родного дома на заработки за границу.

В Украине есть свой собственный День семьи, который официально отмечается ежегодно 8 июля. Дата является постоянной и неизменной, независимо от того, на какой день недели приходится.