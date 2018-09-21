Страшно выйти: обнародован рейтинг самых опасных городов мира

Бандитизм в этих городах зашкаливает

Стали известные самые опасные города мира - так, лидером рейтинга является Сан-Педро-Сула в Гондурасе с индексом криминогенности 85,18.

В топ-10 самых криминогенных городов мира попали также столица Венесуэлы Каракас, столица Папуа Новой Гвинеи Порт-Морсби, бразильские города Форталеза, Сальвадор и Ресифи, южноафриканские Дурбан, Йоханнесбург и Претория, и город Порт-оф-Спейн в Тринидад и Тобаго, говорится в рейтинге системы Numbeo за 2018 год.

Среди попавших в рейтинг 327 городов нашлось место и для украинских - в рейтинге фигурируют Киев, Харьков и Львов. Столица Украины занимает 130-е место в списке с индексом 47,9, Харьков получил 139-е (46,77), а Львов 207е место с индексом 39,92.

Вместе с тем есть и индекс безопасности. Для Киева он составляет 52,1, для Харькова 53,23, для Львова 60,08.

Есть как рейтинг опасности, так и безопасности / Numbeo

Рейтинг основывается на опросе посетителей специального веб-сайта и защищен от спама и махинаций. Людям предлагают оценить уровень преступности в городе, насколько им страшно ходить по нему днем или ночью, насколько они боятся грабежей или насилия и тому подобное.

Считается, что такая оценка является достаточно точной, хоть и не всегда совпадает с официальной в силу ряда причин.

А согласно рейтингу безопасности, первое место удерживает главный город ОАЭ Абу-Даби. В десятке также столица Катара Доха, японские города Осака и Токио, канадский Квебек, столица Сингапура, швейцарский Базель, немецкий Мюнхен, российский Нижний Новгород и столица ОАЭ Дубай.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил, что в Украину возвращается ситуация девяностых годов, когда в стране наблюдался разгул криминала.