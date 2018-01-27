В МВД рассказали о снижении преступности в Украине: возвращения в "лихие 90-е" нет

В Украине наметилась тенденция к снижению уровня преступности. В стране в пять раз уменьшилось количество заказных убийств по сравнению с 1990-ми годами.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании коллегии МВД по итогам работы за год, пишет Интерфакс-Украина.

"Количество зарегистрированных преступлений сократилось почти на 14%. Число граждан, которые пострадали от преступных действий на протяжении года уменьшилось на 16%", — сказал он

По словам главы МВД, на 17% сократилось число умышленных убийств и тяжких телесных повреждений. На четверть сократилось число разбойных нападений, на 35% стало меньше грабежей.

"Уровень безопасности наших граждан постепенно возрастает. Уверен, что обратного процесса уже не будет", — подчеркнул Аваков.

Между тем, как заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, в Украине в пять раз уменьшилось количество заказных убийств по сравнению с 1990-ми годами, сообщает 112 Украина.

На протяжении 2017 года в Украине было совершено 31 убийство, которое имело признаки заказного.

"В 1996 году 157 совершенных убийств имели признаки заказных. В 2016 – 41. В 2017 – 31 убийство с признаками заказного было совершено в нашем государстве", – отметил он.

По его словам, эти данные "нивелируют усилия пиарщиков запугать общественность возвращением "90-ых".

Он также подчеркнул, что в течение последних четырех лет значительно уменьшилось количество умышленных убийств и случаев нанесения тяжких телесных повреждений.

Также Князев добавил, что из каждых 10 убийств, совершенных в прошлом году, в девяти случаях полиция смогла установить личность преступника и привлечь его к уголовной ответственности.

В то же время глава Нацполиции добавил, что за 2017-й год 34 тысячи ранее судимых лиц снова совершили правонарушения – это треть от общего числа лиц, привлеченных к ответственности.

По словам Сергея Князева, отчасти такой тенденции способствует тенденция либерализация уголовного наказания. Так, по данным полиции, в заключении в 2004 году находились 190 тысяч человек, через 10 лет - уже 147 тыс. человек, а в 2017 году количество людей, находящихся в местах лишения свободы сократилось до 60 тыс. человек.

"Нужно быть реалистами и понимать, что потенциальных правонарушителей на улицах увеличилось почти на 90 тысяч. Остается риторический вопрос, созданы ли условия для ресоциализации этих людей, когда в государстве высокий уровень безработицы, снижается благосостояние значительной части населения? Что этим людям делать? Как следствие, в прошлом году 34 тыс. ранее судимых граждан повторно совершили преступления, или треть от общего количества людей привлеченных к уголовной ответственности", — сказал Князев.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил, что в Украину возвращается ситуация девяностых годов, когда в стране наблюдался разгул криминала.