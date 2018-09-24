Всемирно известный модный дом Versace продали за кругленькую сумму

Модный дом оценили в крупную сумму / Википедия

Всемирно известный итальянский дом моды Versace дал свое согласие на сделку с Michael Kors о собственной продаже - Kors выложит за торговый дом два миллиарда долларов США.

Официальное подписание соглашения о продаже торгового дома должно состояться 25 сентября, со ссылкой на источники сообщает в понедельник, 24 сентября, Financial Times.

Читайте также61-летняя Донателла Версаче шокировала фигурой в купальникеПри этом отмечается, что Versace будет продан вместе с американской частной акционерной компанией Blackstone, которая приобрела долю 20% в 2014 году.

Напомним​, особняк Casa Casuarina в пригороде Майами, ранее принадлежавший легендарному модельеру Джанни Версаче и ставший местом его гибели, был продан с аукциона за 41,5 миллиона долларов.