США больше не станут платить в бюджет ООН

Трамп заявил, что это должно простимулировать платить другие страны / Фото: Reuters

США отказались платить ООН больше 25% миротворческого бюджета.

"Я неоднократно говорил, что ООН обладает неограниченным потенциалом. В качестве элемента реформирования я сказал нашим переговорщикам о том, что США не будут платить больше от 25% мирового миротворческого бюджета ООН", - заявил американский президент Дональд Трамп во время дебатов на заседании Генеральной ассамблеи ООН во вторник, 25 сентября.

Трамп заявил, что отсутствие денег от США должно заставить другие страны-члены ООН уделять этому больше внимания.

Читайте такжеЗал высмеял Трампа на Генассемблее ООН"Тогда мы сможем реализовать самые высокие ожидании от ООН", - подчеркнул глава США, отметив, что выступает за полный перевод финансирования ООН на добровольные вклады.

Ранее сообщалось, что в рамках сессии президент Украины Петр Порошенко представит ряд антироссийских инициатив.

"Мы готовим несколько инициатив на Генассамблею. Не могу раскрывать их все, так как наш мощный восточный сосед только этого и ждет. Их ждет несколько очень неприятных сюрпризов", - заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.