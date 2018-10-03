Опубликованы кадры выгрузки российских С-300 в Сирии

ЗРК С-300 / militaryarms.ru

Минобороны России показало запись, на которой видно, как происходит выгрузка доставленных в Сирию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300.

Кадры российского оборонного ведомства показал телеканал "Звезда".

На кадрах показано, как комплексы выгружают из самолета Ан-124-100 "Руслан", выгрузка происходит в темное время суток.

Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит 17 сентября ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.

По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность сирийских зенитчиков.

В качестве ответных мер Москва решила поставить Сирии ЗРК С-300.