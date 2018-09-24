Крушение российского Ил-20 в Сирии: СМИ узнали об ответных мерах Путина

Ил-20 / milavia.blogspot.com

Президент России Владимир Путин может принять решение о поставках Сирии зенитных комплексов С-300 в качестве ответных мер на крушение российского Ил-20.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на высокопоставленный военный источник, если Дамаску передадут С-300, это может привести к отказу израильской армии от авиаударов по сирийским объектам.

При этом, по словам собеседника издания, управление техникой, вероятно, поручат российским офицерам.

Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит в понедельник, 17 сентября, ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.

По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность сирийских зенитчиков.