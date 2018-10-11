"Противостоять России": В США нашли способ пресечь энергетическое влияние Кремля на Европу

11 октября 2018, 12:09

Ради противостояния Кремлю объединились сенаторы из двух антагонистичных лагерей - "демократов" и "республиканцев".

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Здание Сената США / wikipedia.org

В США сенатор-"республиканец" Рональд Джонсон и его коллега−"демократ" Кристофер Мерфи подготовили законопроект, предполагающий выделение 1 млрд долларов США на финансирование европейских энергопроектов – в пику российским.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты авторитетного делового агентства Bloomberg. Оба законодателя сходятся во мнении, что выделение такой суммы поможет "противостоять влиянию России в Европе".

Мерфи также утверждает, что большая часть европейских стран полагается на российские энергоресурсы. По мнению сенатора, финансирование поиска новых источников энергии даст возможность не только "разрушить контроль" России над Европой, но помочь с созданием новых рабочих мест в США.

Напомним, ранее сообщалось о том, что власти США рассказали, как и почему они против строительства российского газопровода "Северный поток-2", а также пригрозили Москве морской блокадой ради предотвращения поставок российских энергоресурсов на Ближний Восток.

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Россия США Европа энергетика сенаторы республиканская партия
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