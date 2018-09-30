"Военный вариант": США пригрозили России морской блокадой

30 сентября 2018, 11:14

Целью Вашингтона является предотвращение поставок российских энергоресурсов на Ближний Восток.

северный поток
Из-за "Северного потока-2" США готовы устроить России морскую блокаду

США заинтересованы в блокаде морского сообщения России.

Об этом со ссылкой на заявление министра внутренних дел США Райана Зинке пишет американский политический журнал Washington Examiner.

Целью Вашингтона является предотвращение поставок российских энергоресурсов на Ближний Восток. "У США есть такая способность, с нашим флотом, следить за тем, чтобы морские пути были открыты и, если необходимо, блокировать их… Чтобы убедиться, что их (России – ред.) энергия не выйдет на рынок", – цитирует издание чиновника.

Читайте такжеАзовское море Украина уже потеряла. Что дальше?Он напомнил, что Администрация Трампа выступает против российских энергетических проектов (таких как, например, "Северный поток-2"), усматривая в них рычаг давления на Европу. Поэтому президент США хочет, что европейские страны закупали больше энергоресурсов в Штатах, чтобы "диверсифицировать поставки энергоносителей из России".

"Существует военный вариант, которого я бы предпочел избежать, но есть и экономический вариант… Мы можем это сделать, потому что Штаты являются крупнейшим производителем нефти и газа", – резюмировал Зинке.

Ранее в Раде задумались о задержании российских судов с помощью НАТО. По словам Анны Гопко, российские суда можно было бы задерживать в Босфре.

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Россия США блокада Энергорынок
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