В Раде задумались о задержании российских судов с помощью НАТО

УНИАН

В ответ на российскую агрессию в Азовском море Киев может попросить страны НАТО задерживать российские суда в проливе Босфор.

Об этом заявила депутат Верховной Рады, глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко в эфире "5 канала".

"Что делать, если эта блокада будет продолжаться? Надо думать экономически. Возможно, стоит попросить страны-члены НАТО, чтобы они также проверяли российские суда, которые идут через Босфор в Черное море. Почему бы не задерживать их на месяц, как они делают с нашими и иностранными судами?" - размышляет Гопко.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силу Украины перебросили армейскую группировку в Приазовье.