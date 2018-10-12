В Кремле рассказали, чем ответят на угрозы Порошенко использовать все виды вооружения на Донбассе

Песков прокомментировал заявление Порошенко по Донбассу

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, что военнослужащие в зоне ООС имеют право открывать ответный огонь из всех видов вооружения.

По его словам, такой призыв главы Украины противоречит имеющимся договоренностям, которые "на самом деле и так далеко не скрупулезно выполняются украинской стороной".

"Естественно, подобные шаги лишь ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности", — цитирует Пескова RT.

Что касается возможного ответа на это со стороны Российской Федерации, то представитель Путина отговорился тем, что Россия якобы не является стороной конфликта на Донбассе.

"Российская сторона как гарант может выразить глубокое сожаление в связи с тем, что продолжаются шаги с украинской стороны, которые ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности", — отметил Песков.

Напомним, в районе Волновахи Донецкой области бойцы операции Объединенных сил зачистили село, которое находится в "серой зоне".

Ранее нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что Вооруженные Силы Украины взяли под контроль поселок Шумы Донецкой области.