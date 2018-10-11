Порошенко распорядился использовать на Донбассе все виды вооружения

Порошенко разрешил стрелять в ответ из всех видов вооружения / GettyImages

Президент Петр Порошенко во время встречи с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы в рамках визита в Хмельницкую область заявил, что военнослужащие в зоне ООС имеют право открывать ответный огонь из всех видео вооружения.

"Надо быть готовыми к любым сценариям - как к обороне, так и к эффективному контрнаступления. Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции Объединенных сил, поэтому позволяю и приказываю применять все подчинены вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей", - цитирует гаранта Укринформ.

Порошенко подчеркнул, что мы не имеем право отдавать украинскую землю, но обязаны сохранит жизни солдат.

По словам главы государства, украинская армия должна одолеть противника профессионализмом, а не количеством человеческих жертв.

Напомним, в районе Волновахи Донецкой области бойцы операции Объединенных сил зачистили село, которое находится в "серой зоне".

Ранее нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что Вооруженные Силы Украины взяли под контроль поселок Шумы Донецкой области.