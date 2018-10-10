"Зачистили село": волонтеры рассказали об успешной спецоперации воинов ООС на Донбассе

Под Волновахой воины ООС провели успешную спецоперацию, сообщили волонтеры / savelife.in.ua

В районе Волновахи Донецкой области бойцы операции Объединенных сил зачистили село, которое находится в "серой зоне".

В ходе спецоперации украинские воины продвинулись вперед на 1 километр 200 метров, говорится на сайте фонда "Вернись живым".

"… боевики использовали населенный пункт, чтобы обстреливать позиции защитников Украины. Местные жители покинули село несколько лет назад: террористы держали местное население в страхе, а затем разграбили разрушенные дома", — отмечается в сообщении.

Читайте также"ОСы ужалили колорадов": офицер ВСУ показал видео уничтожения позиции боевиковПо данным волонтеров, почти вся территория, на которой проходила спецоперация, была заминирована минами российского производства. В частности, там установили противопехотные мины — ПМН-2, использование которых запрещено Женевской конвенцией.

"Защитники Украины также нашли… российские сухпайки, где были указаны города изготовления — например, Пермь и Москва, а также остатки боеприпасов вооруженных сил РФ с затертыми маркировками", — добавили в фонде.

Ранее нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что Вооруженные Силы Украины взяли под контроль поселок Шумы Донецкой области.