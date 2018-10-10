"Зачистили село": волонтеры рассказали об успешной спецоперации воинов ООС на Донбассе

10 октября 2018, 09:40

Защитники нашей страны взяли под котроль населенный пункт, из которого открывали огонь боевики, сообщили волонтеры.

Под Волновахой воины ООС провели успешную спецоперацию, сообщили волонтеры
Под Волновахой воины ООС провели успешную спецоперацию, сообщили волонтеры / savelife.in.ua

В районе Волновахи Донецкой области бойцы операции Объединенных сил зачистили село, которое находится в "серой зоне". 

В ходе спецоперации украинские воины продвинулись вперед на 1 километр 200 метров, говорится на сайте фонда "Вернись живым".

"… боевики использовали населенный пункт, чтобы обстреливать позиции защитников Украины. Местные жители покинули село несколько лет назад: террористы держали местное население в страхе, а затем разграбили разрушенные дома", — отмечается в сообщении.

Читайте также"ОСы ужалили колорадов": офицер ВСУ показал видео уничтожения позиции боевиковПо данным волонтеров, почти вся территория, на которой проходила спецоперация, была заминирована минами российского производства. В частности, там установили противопехотные мины — ПМН-2, использование которых запрещено Женевской конвенцией.

"Защитники Украины также нашли… российские сухпайки, где были указаны города изготовления — например, Пермь и Москва, а также остатки боеприпасов вооруженных сил РФ с затертыми маркировками", — добавили в фонде.

  • Под Волновахой воины ООС провели успешную спецоперацию, сообщили волонтеры savelife.in.ua
  • Под Волновахой воины ООС провели успешную спецоперацию, сообщили волонтеры savelife.in.ua
  • Под Волновахой воины ООС провели успешную спецоперацию, сообщили волонтеры savelife.in.ua
  • Под Волновахой воины ООС провели успешную спецоперацию, сообщили волонтеры savelife.in.ua
  • Под Волновахой воины ООС провели успешную спецоперацию, сообщили волонтеры savelife.in.ua
  • Под Волновахой воины ООС провели успешную спецоперацию, сообщили волонтеры savelife.in.ua

Ранее нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что Вооруженные Силы Украины взяли под контроль поселок Шумы Донецкой области.

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зачистка Волноваха волонтеры Вернись живым ООС
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