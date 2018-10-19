В Азовское море упал российский самолет — СМИ

Российский самолет Л-39 "Альбатрос" упал в Азовское море, узнали журналисты / mns.gov.ua

В четверг, 18 октября, вечером в районе станицы Должанская Краснодарского края Российской Федерации упал в воду учебный реактивный самолет Л-39 "Альбатрос" (был разработан в Чехословакии).

Российский борт потерпел крушение около 17:00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны РФ.

Источник агентства в оперативных службах сообщил, что самолет упал в воду в Азовском море около Должанской косы, летчики катапультировались.

"Поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Самолет выполнял полет без боекомплекта", — утверждают в оборонном ведомстве.

Напомним, вечером 17 сентября в ходе авиаудара военно-воздушных сил Израиля по сирийской провинции Латакия, где также базируются и силы России, в частности, авиация, пропала связь с российским военным самолетом Ил-20.

В минобороны РФ заявили, что борт был сбит ракетой C-200 комплекса противовоздушной обороны правительственных войск Сирии, погибли 15 российских военных.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу говорил, что вина за сбитый самолет "полностью лежит на израильской стороне". Позже в пресс-службе армии Израиля сообщили, что в крушении Ил-20 виновен режим президента Сирии Башара Асада.