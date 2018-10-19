В Индии поезд протаранил толпу людей на религиозном празднике

Катастрофы с участием поездов и толп паломников в Индии - не редкость / Reuters

В Индии, в северном штате Пенджаб 19 октября произошла кровавая авария, которая унесла жизни по меньшей мере пятидесяти человек.

Движущийся по рельсам поезд протаранил толпу людей, которые собрались по случаю индуистского религиозного праздника Дасара, передает ТСН.

Толпа запрудила рельсы, любуясь праздничным фейерверком. Скорее всего, из-за гула взрывов люди не услышали приближения поезда, а машинист по какой-то причине не успел среагировать.

Премьер-министр страны Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.

"Авария поезда в Амритсаре - это ужасная трагедия. Мои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял родных, я молюсь, чтобы пострадавшие быстро поправились. Чиновникам отданы распоряжения немедленно предоставить необходимую помощь", - написал Моди.

Ранее в Украине, в Кривом Роге, столкнулись два локомотива. Три человека погибли.