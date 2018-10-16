В Кривом Роге столкнулись поезда, есть жертвы: опубликованы фото с места трагедии

В Кривом Роге столкнулись два поезда, погибли три человека / dp.dsns.gov.ua

Во вторник, 16 октября, рано утром в Кривом Роге Днепропетровской области столкнулись два локомотива, погибли три человека, а один — пострадал и попал в реанимацию.

Поезда столкнулись на территории Анновского карьера, говорится на сайте Главного управления ГСЧС в регионе.

По предварительным данным, у одного из локомотивов не сработали тормоза, и он столкнулся с поездом, который находился на пути на загрузке.

"В результате аварии погибли три человека, машинист тепловоза, 1968 г.р., монтер пути, 1983 г. р. и помощник машиниста тепловоза, 1971 г. р., один человек пострадал, — мастер аварийной бригады, 1974 г. р. ...", — отметили в ведомстве.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге Днепропетровской области на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием авто Mazda, маршрутного такси и автобуса, сначала сообщалось о восьми жертвах, а позже их количество возросло до 11.

В совершении ДТП подозревали водителя иномарки Александра Волкова, суд арестовал его на два месяца без права на внесение залога. СМИ писали, что у мужчины диагностировано онкологическое заболевание, он находился в больнице под конвоем. В начале мая — 2 числа — подозреваемого перевели в Криворожский следственный изолятор, а через несколько дней стало известно, что он умер.