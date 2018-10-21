"НАТО не позволит": все венгерские провокации закончатся ничем - эксперт

21 октября 2018, 21:55

Кремль подогревает венгерский реваншизм, но ему не позволят "раскачать" обстановку.

Венгрия
В Венгрии сильны реваншистские настроения

Кремль отчаянно пытается дестабилизировать ситуацию в Европе, влияя в первую очередь на Венгрию, где сильны реваншистские настроения, но у него ничего не выйдет.

"Их нельзя оторвать от этого региона. Они являются важной составляющей европейской полосы безопасности. Поэтому, конечно, Россия пытается дестабилизировать и подорвать изнутри все это. Поэтому и заигрывает с Орбаном, с "Йоббиком", с националистами в этой стране", - в эфире ObozTV заявил эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко. Он уверен, что крупнейшие страны НАТО просто не отпустят Венгрию.

Кравченко отметил, что Будапешт агрессивно себя ведет и из-за столетия подписания Трианонского договора, из-за которого Венгрия потеряла существенную часть своих территорий.

Читайте такжеВенгрия согласилась пойти на уступки по дипломатам на Закарпатье"Сейчас они их собирают, сейчас они проводят очень активную позицию и против Румынии, и против Украины и против Сербии... Но в долгосрочной перспективе они очень зависимы от НАТО в контексте безопасности", - подытожил Кравченко.

Напомним, отношения между Киевом и Будапештом обострились 19 сентября после того, как украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

Ранее Климкин заявлял о том, что допускает уголовное наказание для украинцев за второй паспорт.

В свою очередь официальный Будапешт обвинил Киев в желании изменить этнический состав Берегово.

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Россия НАТО Кремль провокации Венгрия реваншизм
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