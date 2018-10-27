"Жду, когда начнут расстреливать": на росТВ заявили, что Украина идет по пути фашизма

Юрий Кот / Facebook.com

В Украине происходит насильственная украиницзация, а после Майдана страна идет по пути фашизма, заявил сбежавший в Россию украинский ведущий Юрий Кот.

Таким образом он прокомментировал мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в отдельных областях Украины

"Я жду, когда начнут расстреливать за то, что человек говорит на русском языке. Украина идет по пути фашизма. Насильственная украинизация убьет украинский язык и культуру. За пост в Facebook людей вызывают следователи и начинают разбираться, не агент ли вы Кремля", - подчеркнул Кот, который во времена Революции Достоинства был голосом "антимайдана".

Напомним, ранее на росТВ призвали "конкретно" разобраться с руководством Украины.