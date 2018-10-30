Презентация Apple 30 октября 2018 года: какие новинки представит компания

30 октября 2018, 14:00

Во вторник компания может запустить подписной телевизионный сервис в 100 странах мира и составить конкуренцию Netflix и Amazon.

Apple
Apple / Reuters

Во вторник, 30 октября, компания Apple проведет уже вторую за эту осень презентацию своих новых продуктов. Мероприятие вопреки традиции пройдет не в штаб-квартире Apple в Купертино, а в Оперном театре Говарда Гильмана в Нью-Йорке. Начало - в 16.00 по киевскому времени.

Ожидается, что сегодня Apple представит обновленные беспроводные наушники AirPods 2. Устройства пользуются у "яблочников" популярностью. Новинку ждали на презентации еще в сентябре.

Читайте такжеВ технике Apple и Amazon обнаружились китайские шпионские чипы - BloombergВозможно также, что компания презентует новую версию iPad Pro с более мощным чипом (A12 - как у iPhone XS и XR), портом USB-C и поддержкой Face ID. А как дополнение к нему - обновленный стилус Apple Pencil 2. У нового iPad Pro не будет кнопки "Домой" и разъема для наушников, зато появится возможность подключения монитора с разрешением 4К.

Одна из самых ожидаемых новинок грядущей презентации - AirPower - единая беспроводная зарядка для всех мобильных устройств Apple.

Ожидается презентация обновленной линейки MacBook Air - бюджетного по меркам компании Mac с Retina-дисплеем диагональю 13 дюймов.

По слухам может быть представлен не обновлявшийся несколько лет Mac Mini - относительно недорогой домашний компьютер.

Также 30 октября корпорация Apple может запустить подписной телевизионный сервис в 100 странах мира и составить конкуренцию Netflix и Amazon.

Читайте такжеЗабыли заветы Стива Джобса. Эксперты на Западе раскритиковали новые iPhoneНапомним, 12 сентября Apple презентовала новые смартфоны -  iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Новинки получили новый шестиядерный процессор A12 Bionic. Телефоны оснащены OLED-экраном (органический светодиод) с диагональю 5,8 (как у iPhone X) и 6,5 дюймов. В компании пообещали и двухсимочный вариант - но только для Китая.

Смартфоны будут выпускаться с оперативной памятью 64, 256 и 512 гигабайт в трех цветах: черный, белый и золотой.

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США Apple iPad MacBook Pro Netflix Amazon AirPower
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