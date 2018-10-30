Канада купит британские противолодочные корабли, чтобы защититься от России

30 октября 2018, 23:30

Оттаву беспокоит активность российских субмарин.

Канада
Канада уделяет противолодочной обороне немало внимания / Фото: Reuters

Военно-морские силы Канады планируют приобрести британский фрегат типа 26 (Global Combat Ship, GCS) - многоцелевой корабль с функциями корабля противовоздушной, противолодочной или управляемой ракетной обороны.

Об этом сообщает Defens News.

"Для канадцев противолодочная оборона имеет огромное значение. Если российские подводные лодки и авиация вызывают у вас тревогу, то так, приобретение фрегатов типа 26 имеет смысл",– прокомментировал бывший американский подводник, аналитик Брайан Кларк, передает Defense News.

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Ранее стало известно, что американские военные самолеты получили возможность обнаруживать до этого невидимые для них российские субмарины.

Напомним, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон распорядился выделить 80 миллионов фунтов стерлингов на постройку малых субмарин.

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Канада Великобритания фрегат противолодочный
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