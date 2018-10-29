США научились видеть "невидимые" русские подлодки

Российские "невидимые" ПЛ теперь не смогут скрыться от авиации США / pikabu.ru

Американские военные самолеты получили возможность обнаруживать до этого невидимые для них российские субмарины.

В настоящее время авиация США активно отрабатывает новые способы обнаружения субмарин, пишет Лента.ру со ссылкой на "Военно-промышленный курьер".

Неладное запододозрили офицеры-подводники из Североморска, которые при наложении маршрута разведывательного самолета США Orion на карту расположения российских подлодок в ходе учений, получили интересный вывод - все десять точек поворота его маршрута приходятся на места, где располагались субмарины.

Читайте такжеВоенный эксперт рассказал, где могла потерпеть катастрофу очередная российская субмарина"То есть он их даже не искал, а направлялся к конкретной точке", - поясняет автор публикации.

Также он отметил, что российские военные не осознают масштаб угрозы от авиации врага, в частности, из-за того, что "отечественная противолодочная авиация катастрофически отстала от зарубежного уровня".

Кроме того, отмечает издание, серьезным тактическим недостатком, связанным с субмаринами, является и то, что даже при одинаковом уровне шумности российские подлодки "Северодвинск" и "Казань" существенно уступают американским "Вирджинии" и "Сивульфу".

Напомним, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон распорядился выделить 80 миллионов фунтов стерлингов на постройку малых субмарин.