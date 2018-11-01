Бабушка №2 или "известный" гомосексуал: эксперт проанализировал, кто заменит Меркель

Кто станет преемником Меркель / Фото: Reuters

На роль преемника канцлера Германии Ангелы Меркель претендуют два человека. Кандидатуры обоих лаконично проанализировал политический эксперт Андрей Головачев.

На своей странице в Facebook он напомнил, что Меркель решила отказаться баллотироваться на должность председателя возглавляемой ей партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Такое решение канцлер Германии приняла после неудачи партии на выборах в федеральной земле Эссен: итоги выборы тут были самыми провальными с 1966 года.

"Бабушке ясно дали понять, что она засиделась в канцлерском кресле и пора на пенсию. В Эссене взошла звезда Меркель, в Эссене она и угасла", – констатирует Головачев.

По его данным, на предстоящем в декабре съезде ХДС новым лидером партии будет избрана:

либо 56-летняя "бабушка партии №2" Аннегрет Крамп-Каренбауэр, которую лоббирует Меркель,

либо нынешний министр здравоохранения – "ревностный католик, а также известный гомосексуалист", женившийся на своем давнем берлинском партнере-журналисте, 37-летний Йенс Шпан.

"Кто-то из этой экзотичной парочки станет лидером ХДС, а затем и канцлером Германии. Я ставлю на бабушку N2, но Шпана усиленно лоббирует нынешний посол США в Германии Ричард Греннел, тоже, кстати, известный гомосексуалист", – резюмирует эксперт.

Ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, комментируя решение Меркель, отметил, что если раньше всегда ожидали, что скажет Меркель на любой "чих" или промежуточное решение, то сейчас от нее ничего зависеть не будет. На нее не будут ориентироваться. При этом Москве выгодно выбить Берлин с когорты друзей Украины. На это будет направлена значительная активность российской дипломатии.

Эксперт и журналист Кристоф фон Маршал также считает, что единственным государством, которое будет крайне радо уходу Меркель из политики, станет Россия − потому что "фрау канцлер" объединила всю Европу в вопросе антироссийских санкций, введенных из-за конфликта на востоке Украины.

А вот экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко заявил, что после ухода Меркель из политики Германия по-прежнему останется оплотом Европы и смена руководства ничего не изменит в позиции немецкого правительства, в том числе в отношении Украины. То есть эксперт полагает, что у украинской стороны нет оснований для опасений.