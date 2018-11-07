Ядерный шантаж Кремля: Боровой рассказал о "восстании элит" против Путина

7 ноября 2018, 06:32

У Кремля иссекают ресурсы из-за безумной коррупции, и расходов на структуры безопасности, подчеркнул Константин Боровой.

Путин выступление
Владимир Путин / Reuters

В России ситуация постепенно меняется, однако радикальных изменений стоит ждать тогда, когда у РФ больше не останется ресурсов, заявил российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Константин Боровой.

"Путин не зря начал говорить о ядерной войне, он понимает, что дело идет к концу", - подчеркнул эксперт.

По его словам, у Кремля иссекают ресурсы из-за безумной коррупции и расходов на структуры безопасности внутри России.

"В стране начались сложные переходные процессы, элиты восстают против Путина. При этом он идет на примитивные, простые решения этой проблемы – усиливает ФСБ, Нацгвардии, армии для стабилизации внутренне российской ситуации", - добавил Боровой в интервью "Обозревателю".

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о том, что в случае ядерной войны россияне "попадут в рай", а их "противники сдохнут".

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Россия восстание Владимир Путин Константин Боровой
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