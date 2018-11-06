Ликвидация Захарченко: экс-депутат Госдумы назвал причину смены главаря "ДНР"

Александр Захарченко / Reuters

Кремль не собирается идти ни на какие изменения, в том числе свободные выборы, в структуре власти или управления оккупированной территорией на Донбассе, заявил российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Константин Боровой.

По его мнению, это связано с тем, что в ОРДЛО оккупационная администрация полностью подчиняется РФ и им же финансируется, поэтому отдавать финансовые ресурсы в чужие руки Кремль не намерен.

"Там изменения могут произойти только в связи с желанием Кремля что-то изменить. Пока такого желания нет, пока эта точка нестабильности остается для Москвы очень важной", - говорит он.

По словам Борового, ликвидация Александра Захарченко была связана с тем, что он ушел из-под влияния Кремля, а также начал перестраивать финансовые потоки под себя.

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"Это волновало Москву, поэтому его убрали. Убрать его любым другим способом, кроме как убийством, было невозможно", - подчеркнул российский оппозиционер.

При этом нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина он считает полностью подконтрольным Кремлю.

"Что касается Пушилина, то что ему скажут, то и будет делать. Это чиновник, которого предупредили, если он попытается переключать финансовые потоки на себя, его накажут – снимут с должности или убьют просто. Ждать от него, что он будет проявлять инициативу, это значит предполагать, что он самоубийца", - добавил Боровой в интервью "Обозревателю".

Напомним, ранее военный эксперт раскрыл сценарий вторжения российских танков в Украину через Беларусь.