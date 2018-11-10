Украина призвала ЕС ввести санкции против всех причастных к "выборам" в ОРДЛО

"Выборы" в Л/ДНР мировое сообщество не признает / korrespondent.net

Киев просит Брюссель ввести санкции против всех, кто причастен к организации фейковых "выборов" на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей.

"Мы благодарны ЕС за сильную позицию о непризнании "выборов", которые состоятся 11 ноября в оккупированной в России части Донбасса. Я призываю наших партнеров ввести санкции против всех, кто участвует в их организации - от верхнего уровня до самого низкого уровня", - заявил посол Украины в ЕС Николай Точицкий в своем Twitter.

We are grateful to @eu_eeas for a strong stance on non-recognition of the "elections" to be held on November 11 in Russia-occupied part of Donbas. I call on our partners to impose sanctions against all those involved in their organization - from the top to the lowest level. — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 10 листопада 2018 р.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что все участники фейковых выборов в "Л/ДНР" будут обязательно привлечены к уголовной ответственности.